'VW schrapt duizenden banen in Duitsland'

Tja, 1 op de 3 werknemers wordt overtallig, fantastisch nieuws zo kort voor de kerst, of niet dan...

Volgens goed Duits gebruik zullen ze er ruchtsichlos uitgeknikkerd worden.



Vele bedrijven zullen hier de komende tijden vervolg aan geven, drastisch saneren op de werkvloer, flikker er maar zoveel mogelijk uit als mogelijk is.



Zelf kun je redelijkerwijs aannemen dat deze mensen nooit in staat zijn om een electrische auto te kopen, voor hun is dit onbetaalbaar.



Kunstmatige intelligentie, het brengt totaal geen nieuwe banen, het vernietigt alleen banen.



Wir schnappen das Frau Merkel, oder ???



Europa is een lost en failed continent.