AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Uber overweegt betalingsdienstverlener Adyen de rug toe te keren. Het Amerikaanse technologiebedrijf achter de gelijknamige taxiapp kijkt naar een overstap naar de Duitse Adyen-concurrent Wirecard, zo meldt het Duitse tijdschrift Manager Magazin zonder aan te geven waar de informatie vandaan komt.

Uber is een van de grotere klanten van Adyen. In mei haalden de bedrijven de banden nog aan. Adyen werd toen door Uber geselecteerd als eerste leverancier van oplossingen voor 3D Secure. Adyen had daar fors voor geïnvesteerd.