'Amerikaanse brokers kijken naar megafusie'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab en zijn branchegenoot TD Ameritrade spreken met elkaar over een samengaan. Dat meldt zakenzender CNBC op basis van ingewijden.

Een deal tussen de twee wordt mogelijk donderdag al aangekondigd, vooralsnog willen de bedrijven niet reageren.

Schwab en Ameritrade zijn de twee grootste Amerikaanse beursgenoteerde 'brokers'. De sector in de Verenigde Staten is momenteel sterk in beweging, waarbij partijen hun commissies voor een groot aantal diensten naar nul terugbrengen. Dat is positief voor klanten, maar zet de winsten van de concerns onder druk.

Schwab heeft een marktwaarde van 57,5 miljard dollar en Ameritrade van 22,4 miljard dollar. Een samenvoeging zou een kolos opleveren met maar liefst 5 biljoen dollar aan gecombineerde activa. Andere spelers zijn ETrade Financial en Interactive Brokers.