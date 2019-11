'Weer een welkome klus voor Seabed'

Gepubliceerd op | Views: 172

AMSTERDAM (AFN) - Fugro-onderdeel Seabed Geosolutions heeft weer een welkome opdracht binnengesleept. Volgens kenners van ING is dit goed nieuws omdat het orderboek met betrekking tot de "relatief oude" Abyss-technologie voor volgend jaar nagenoeg leeg was. Het verwerven van nieuwe opdrachten speelt volgens ING een belangrijke rol in het verkoopproces van Seabed.

Seabed ondertekende een intentieverklaring voor een klus in de Golf van Mexico. De werkzaamheden vinden plaats op een diepte van 2000 meter en beginnen ergens in de komende maanden. Het werk duurt drie maanden en in de verklaring is een optie opgenomen voor aanvullende werkzaamheden. ING raamt de som van de klus op 20 miljoen euro.

Gelet op eerdere opdrachten die Seabed binnensleepte, kan het onderdeel naar verwachting positief bijdragen aan de resultaten van Fugro in de eerste jaarhelft van 2020, aldus ING. Nieuwe opdrachten zouden de resultaten in de tweede jaarhelft vooruit kunnen helpen.

Seabed staat momenteel te koop. Fugro verwacht het onderdeel binnen twaalf maanden verkocht te hebben. ING hanteert een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 11.00 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur 1,7 procent lager op 8,15 euro.