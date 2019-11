'Toekomst Basic-Fit ziet er goed uit'

Gepubliceerd op | Views: 374

AMSTERDAM (AFN) - De toekomst van Basic-Fit ziet er goed uit, aldus kenners bij KBC Securities die hun prijsdoel voor de uitbater van sportscholen verhogen tot 38 euro. Het koersdoel stond eerder nog op 35 euro. Het koopadvies op het aandeel bleef staan.

Basic-Fit is een "onbetwistbare leider" in een snel groeiende sector, aldus de marktvorsers. De kansen zijn enorm, vooral omdat het bedrijfsmodel zo gericht op groei is. Daarnaast heeft het sportbedrijf volgens de analisten laten zien dat het snel kan groeien, wat ze er vertrouwen in geeft dat Basic-Fit zijn kansen kan verzilveren. Verder merkt KBC op dat de kasstroom bij Basic-Fit goed op stoom komt.

De analisten vinden het doel van 1250 fitnessclubs tegen 2022 een "realistische doelstelling". Ook het langetermijndoel van 2000 clubs is volgens de kenners haalbaar. Dat zou Basic-Fit in 2027 waarschijnlijk kunnen bereiken, aldus de bank.

Het aandeel Basic-Fit stond kort na de opening van de beurs in Amsterdam 0,8 procent lager op 31,50 euro.