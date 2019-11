ABN AMRO krijgt boete van 2 miljoen euro

Gepubliceerd op | Views: 2.271 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiële Marken (AFM). De toezichthouder verwijt de bank bepaalde informatie niet tijdig openbaar gemaakt te hebben.

Het gaat om een artikel van Het Financieele Dagblad uit juli 2016, over het vervroegde vertrek van toenmalig ABN AMRO-topman Gerrit Zalm. De bank bleek toen al een heel eind op dreef te zijn met het zoeken naar een opvolger, maar kwam pas veel later met informatie naar buiten. Beleggers moesten bijna twee maanden wachten op tekst en uitleg.

"Deze informatie betrof voorwetenschap, die ABN AMRO na het verschijnen van het FD-artikel openbaar had moeten maken", aldus de financiële waakhond. De AFM acht de overtreding ernstig en verwijtbaar. "Hiermee is het vertrouwen in de markt geschaad."

Een woordvoerder van ABN AMRO laat weten dat de bank kennis heeft genomen van de boete. Het financiële concern bestudeert het besluit van de toezichthouder nog. Er bestaat nog een mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Gerrit Zalm

In een eerder commentaar aan de AFM betoogde ABN AMRO onder meer dat de status van het hele proces in juli 2006 niet koersgevoelig was. Toen zou nog sprake zijn geweest van een soort voorbereidende fase. Zalm zelf zou tot begin september van dat jaar ook nog geen knoop hebben doorgehakt over zijn eigen aftreden.

Zalm vertrok met ingang van 2017 bij de bank. Toen de bank dat in september 2016 aankondigde was nog niet bekend wie hem ging opvolgen. Zalm droeg het stokje uiteindelijk over aan toenmalig financieel directeur Kees van Dijkhuizen, die in 2020 afzwaait als bestuursvoorzitter.

ABN AMRO is de laatste tijd verwikkeld in meerdere zaken. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Die kwestie kan het financiële concern een flinke boete opleveren. Enkele maanden werd bekend dat ABN AMRO al zijn particuliere klanten in Nederland moest gaan doorlichten.