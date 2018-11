HAL ziet vermogenswaarde groeien

Gepubliceerd op | Views: 674

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft de waarde van zijn bezittingen in de eerste drie kwartalen van het jaar per saldo zien toenemen. Dat meldde de investeerder in een handelsupdate over de eerste negen maanden van het jaar. In de periode van 1 oktober tot en met 16 november is wel sprake van een waardedaling van belangen die HAL heeft in beursgenoteerde bedrijven en de liquiditeitsportefeuille.

De nettovermogenswaarde bedroeg eind september 12,3 miljard euro. Per aandeel komt dat neer op 150,08 euro. Eind december 2017 was dit respectievelijk 12,1 miljard euro en 151,45 euro per aandeel. Daarbij wordt rekening gehouden met het contante gedeelte van het dividend over 2017 van 248 miljoen euro en de verkoop van eigen aandelen. Die leverden 2 miljoen euro op.

Het belang van 76,7 procent in GrandVision was eind maart op de beurs 4,1 miljard euro waard, tegen 4,2 miljard euro eind 2017. De totale beurswaarde van de minderheidsbelangen in Vopak, Boskalis, SBM Offshore en Safilo Group stond op 4,7 miljard euro, tegen 4,4 miljard euro eind vorig jaar. Het belang in Boskalis werd in de periode uitgebreid naar 40,3 procent van 35,7 procent.

HAL deed zoals gebruikelijk geen uitspraken over de verwachte winst over heel 2018. Het wees er daarbij op dat het nettoresultaat voor een belangrijk deel bepaald wordt door ontwikkelingen op de beurs.