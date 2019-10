'Steady resultaten Marel in de maak'

Gepubliceerd op | Views: 542

AMSTERDAM (AFN) - De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel komt woensdag naar verwachting met "steady" resultaten over het derde kwartaal op de proppen. De onderneming die recent de gang naar de beurs in Amsterdam maakte, zal volgens ING een hogere winst en omzet hebben behaald.

Volgens ING komt de omzet uit op 313 miljoen euro. Daarmee is sprake van een stijging van 11 procent op jaarbasis. De brutowinst zal van 40 miljoen naar 44,6 miljoen euro zijn gestegen. Onder de streep resteert 30,6 miljoen euro.

ING zal woensdag in het bijzonder letten op de pluimveetak, omdat bestellingen Europa en de Verenigde Staten in de eerste jaarhelft wat tegenvielen. Ook de vleesdivisie weet de aandacht van de kenners op zich gericht. Orders uit Azië waren wel sterk, vermoedelijk gerelateerd aan de Aziatische varkensgriep. ING verwacht veel van de orderportefeuille van de vleestak. Marel Fish presteerde de eerste jaarhelft ondermaats, aldus ING.

Koopadvies

ING hanteert een koopadvies op Marel. Volgens de bankanalisten is onder meer de oorlogskas van de onderneming goed gevuld en is het wachten op overnames met toegevoegde waarde. Op gebied van pluimvee is de onderneming marktleider wereldwijd. Dit kan Marel ook bij vis en vlees bereiken. Dan moeten ook de operationele marges van deze divisies omhoog.

Het aandeel Marel noteerde maandag omstreeks 12.10 uur 1 procent hoger op 4,00 euro.