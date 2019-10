Shell zet bezittingen Egypte te koop

Gepubliceerd op | Views: 1.011 | Onderwerpen: Egypte

CAÏRO (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell is van plan bezittingen in Egypte te verkopen. Het gaat om 'upstreamactiviteiten' van Shell Egypt in de Westelijke Woestijn van het land. Shell wil zich meer richten op gaswinning en offshore-exploratie en daar passen deze activiteiten niet in.

Shell zegt op zoek te gaan naar een capabele koper die bereid is om te investeren en groei na te jagen. Daarbij moet ook de samenwerking met partner Egyptian General Petroleum Corporation niet uit het oog worden verloren.