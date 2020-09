Aedifica bouwt twee zorgtehuizen in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Nederland

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica bouwt twee nieuwe zorgtehuizen in Nederland, namelijk in Goes en Hulsberg. Daarmee is een investering van circa 13 miljoen euro gemoeid.

Beide instellingen gaan ruimte bieden aan 28 bewoners met voortdurende zorgbehoefte. Het project in Goes moet in het eerste kwartaal van 2022 worden opgeleverd en dat in Hulsberg in het vierde kwartaal van 2021.