'Shell wil stevig in de kosten snijden'

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Energiereus Shell wil flink in de kosten snijden. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat het concern mikt op een structurele besparing van 40 procent bij de olie- en gasproductie van het bedrijf. Het bedrijf zelf rept van een strategische revisie die momenteel wordt uitgevoerd met het oog op de energietransitie en het vereenvoudigen van de structuur. Daar zijn kostenbesparingen onderdeel van.

Het plan moet naar verluidt dit jaar definitief vorm krijgen. Daarbij gaat het niet alleen over het veranderen van de structuur van de onderneming, maar ook over de cultuur van het bedrijf. Vraag die daarbij op tafel zou liggen is wat voor een bedrijf Shell in de toekomst wil zijn, aldus de bronnen.

Bij de downstreamtak van Shell, goed voor 45.000 tank- en servicestations, moeten de kosten sowieso omlaag. Daarnaast wordt gekeken naar andere ingrepen, waaronder het snijden in managementlagen.