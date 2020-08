'Euronext wil tot 350 miljoen euro betalen voor belang in MTS'

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext en de Italiaanse staat willen tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro neertellen voor een belang van 60 procent in het obligatieverhandelplatform MTS. Dat schrijft zakenmedium Il Sole 24 Ore zonder aan te geven waar het zich op baseert. Ook Deutsche Börse, Zürich Stock Exchange en enkele investeerders hebben interesse getoond en bieden mogelijk mee.

Euronext en de Italiaanse staatsbank Cassa Depositi e Prestiti zouden hun bod vrijdag kunnen presenteren, aldus de Italiaanse zakenkrant MF. Die dag loopt ook de deadline voor het doen van een eerste bod af. Deutsche Börse overweegt volgens die krant samen met een Italiaanse partner zoals de bank UniCredit te bieden.

MTS is onderdeel van de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana, dat op zijn beurt onderdeel is van London Stock Exchange. Dat bedrijf moet onderdelen afstoten om dataleverancier Refinitiv over te mogen nemen. Euronext en Cassa Depositi e Prestiti zouden hun bod later kunnen uitbreiden om ook Borsa Italiana zelf over te nemen. Het verkoopproces voor het beursbedrijf zou volgende maand van start gaan.