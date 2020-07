'DeGiro terecht beboet door toezichthouder AFM'

Gepubliceerd op | Views: 754 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - Broker DeGiro is terecht op de vingers getikt voor een aantal forse gebreken in de organisatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de effectenbroker daarom terecht 300.000 euro aan boetes opgelegd, meldt Het Financieele Dablad op basis van een anonieme uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

Een woordvoerder van de broker bevestigde aan de krant dat het gaat om de beroepszaak die DeGiro had aangespannen tegen de waakhond. DeGiro kreeg vorig jaar te horen dat het 300.000 euro aan de AFM moest betalen. De toezichthouder constateerde in eerste instantie tien gebreken in de administratieve organisatie, de interne regels die financiële instellingen moeten optuigen om allerhande risico's in de hand te houden. Uiteindelijk heeft de broker er drie niet op tijd opgelost, waardoor de boete ontstond.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan DeGiro nog beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Een woordvoerder van DeGiro liet aan het FD weten dat die stap nog wordt overwogen. Ze benadrukte verder dat alle overtredingen die de AFM heeft geconstateerd inmiddels zijn opgelost.