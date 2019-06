Geplande aanval op Iran door Trump ingetrokken

Gepubliceerd op | Views: 739 | Onderwerpen: Donald Trump, Iran

WASHINGTON (AFN) - De Amerikanen waren donderdag al in aanvalspositie om doelen in Iran aan te vallen, toen het Witte Huis de militaire actie besloot in te trekken. Dat meldt The New York Times op basis van informatie van officiële bronnen in het Witte Huis.

De krant schrijft dat de Amerikaanse president Donald Trump al akkoord was gegaan met een militaire aanval als vergelding voor het neerhalen van een militaire drone van de Amerikanen door Iran eerder deze week. Het was de bedoeling bepaalde doelen als lanceerinstallaties en radarposten te bestoken, citeerde The New York Times enkele hoge functionarissen die aanwezig waren bij het veiligheidsoverleg in het Witte Huis.

Gevechtsvliegtuigen waren al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine in aanvalspositie lagen, toen de regering besloot de aanval in te trekken. Het is niet bekend of de geplande aanvallen op Iran later alsnog worden uitgevoerd, aldus een bron in The New York Times. Ook is niet bekend of Trump zich heeft bedacht of dat het intrekken van de aanval onderdeel is van de strategie.

Bagatelliseren

Eerder op de dag bagatelliseerde Trump de aanval door het neerhalen van de drone te bestempelen als de "actie van een stom individu. Ik kan me voorstellen dat het een generaal of iemand was, die een fout heeft gemaakt. Ik vind het moeilijk om te geloven dat het opzettelijk was." Als de aanval was doorgegaan, was het de derde militaire actie geweest tijdens de ambtstermijn van Trump na eerdere aanvallen in Syrië in 2017 en 2018.

Het Witte Huis weigerde commentaar te geven, meldt de krant.