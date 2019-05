Winsten op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 14 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in Europa stonden dinsdagmiddag eensgezind op winst. Daarmee herstelden de graadmeters weer iets van de flinke verliezen een dag eerder, toen vooral handelszorgen het sentiment drukten. Beleggers blijven gespitst op de sores rond het Chinese technologiebedrijf Huawei.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,5 procent in de plus op 554,08 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 760,63 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 0,9 procent bij.

Het Amerikaanse ministerie van Handel stelde de restricties tegen producten van Huawei met negentig dagen uit om contractuele verplichtingen na te komen. De vertraging verandert volgens het ministerie niets aan de beslissing van president Trump om Huawei uit veiligheidsgronden op de zwarte lijst te plaatsen. China dreigde met represailles tegen de VS vanwege de sancties tegen Huawei.

Kritiek

De AEX-index werd aangevoerd door biotechnologiebedrijf Galapagos dat 2,8 procent won. Supermarktconcern Ahold-Delhaize sloot de rij met een min van 1,1 procent. In de MidKap ging vastgoedbedrijf WDP aan kop met een plus van bijna 2 procent. Grootste daler was uitbater van fitnessscholen Basic-Fit met een min van 1,9 procent.

Shell won 0,3 procent. De olie- en gasreus kreeg tijdens zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering opnieuw de nodige kritiek over zijn beleid om CO2-uitstoot te verminderen.

Financiering

AMG won 1,4 procent. De metalenspecialist heeft groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Ohio. Volgens analisten van ING zet het bedrijf daarmee een belangrijke stap om zijn doelstelling te bereiken voor een verhoging van het bedrijfsresultaat.

Op de lokale markt klom Curetis 1,1 procent na een aanvullende financiering. Het biotechnologiebedrijf krijgt 5 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) als onderdeel van afspraken uit 2016. Daarnaast krijgt Curetis 1,5 miljoen euro van investeerder Yorkville.

De euro was 1,1151 dollar waard, tegen 1,1172 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 63,00 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 72,06 dollar per vat.