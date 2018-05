Wall Street opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 13

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst geopend. Net als op de markten elders in de wereld reageren beleggers op Wall Street positief op de pauze in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,1 procent in de plus op 24.975 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2733 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent tot 7424 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin heeft gezegd dat de handelsoorlog tussen zijn land en China voorlopig stilligt. De Amerikaanse importheffingen op Chinees staal zijn opgeschort, nadat beide landen vooruitgang hebben geboekt bij de handelsbesprekingen van de afgelopen dagen. Bedrijven die veel zakendoen met China staan op winst. Vliegtuigbouwer Boeing, machineproducent Caterpillar en chipbedrijven als Intel, Qualcomm en Micron Technology gingen tot 5 procent vooruit.

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) won 2,5 procent. GE heeft een deal gesloten om zijn transportonderdeel met bijvoorbeeld locomotieven te fuseren met de fabrikant van treinen en spoorwegapparatuur Wabtec in een transactie van ruim 11 miljard dollar. De aandeelhouders van GE en het bedrijf zelf krijgen iets meer dan de helft van het fusiebedrijf in handen en GE ontvangt 2,9 miljard dollar in contanten.