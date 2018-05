'IAG werkt aan nieuw bod Norwegian Air'

Gepubliceerd op | Views: 227 | Onderwerpen: luchtvaart

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - De Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG, moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus, werkt aan een nieuw overnamebod op Norwegian Air. Da meldde de Spaanse krant Expansion.

Omgerekend in Noorse kroon zou het bod liggen op 330 kroon per aandeel voor Norwegian Air. Vrijdag sloot de koers van de Noorse prijsvechter op ruim 250 kroon. In april werd nog bekend dat IAG een belang heeft opgebouwd van 4,6 procent in Norwegian Air. Inmiddels heeft Norwegian Air al twee eerdere overnamevoorstellen van IAG verworpen.

Overigens liet IAG-topman Willie Walsh vrijdag weten dat er geen bod op zeer korte termijn zal komen op Norwegian Air en dat er ook geen vijandig bod uitgebracht gaat worden.