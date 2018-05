Gepubliceerd op | Views: 1.168

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs ging maandag licht vooruit. Beleggers waren opgelucht dat het handelsconflict tussen de VS en China is stilgelegd. De beurshandel verliep verder rustig aangezien een aantal Europese beurzen, waaronder die in Frankfurt, gesloten is vanwege tweede pinksterdag. In Londen en Parijs werd wel gehandeld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 569,48 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 805,66 punten. Bij de middelgrote bedrijven noteerde Intertrust ex-dividend. De beurzen in Parijs en Londen stegen elk 0,6 procent.

In Milaan zakte de beurs daarentegen 1,2 procent. De achterban van de rechts-populistische Italiaanse partij Lega heeft in meerderheid ingestemd met het regeerakkoord dat is gesloten met de Vijfsterrenbeweging. De partijen willen hun programma maandag ter beoordeling voorleggen aan president Sergio Mattarella.

Galapagos

Grootste stijger in de AEX was Galapagos met een winst van 3,5 procent. Het biotechnologiebedrijf liet weten publicatiemijlpalen te hebben behaald met een kandidaatmedicijn. Kabel- en telecomconcern Altice leverde wat in na de sterke opmars in de afgelopen handelsdagen en sloot de rij met een verlies van meer dan 5 procent.

Unilever steeg 0,9 procent. Kredietbeoordelaar Fitch is positiever geworden over de vooruitzichten van het was- en levensmiddelenproducent. Fitch wijst onder andere op de verbeterde capaciteit voor autonome groei en denkt dat er mogelijk hogere kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders kunnen komen vanaf 2019 of grote overnamedeals.

In de MidKap won OCI 0,5 procent. Het kunstmestbedrijf gaat in Noord-Amerika een samenwerkingsverband aan met Dakota Gasification Company voor de verkoop en marketing van onder meer kunstmest. Advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 0,4 procent) kondigde aan een nieuwe tunnel onder het Suezkanaal in Egypte te ontwerpen.

Euro

In Dublin zakte Ryanair ruim 1 procent na publicatie van de jaarcijfers. De Ierse prijsvechter waarschuwde daarbij dat zijn resultaten de komende jaren onder druk kunnen komen te staan, door hogere kosten en het stabiliseren van tarieven.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1767 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 71,71 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 78,98 dollar per vat.