Arcadis ontwerpt tunnel onder Suezkanaal

ARNHEM (AFN) - Arcadis ontwerpt een nieuwe tunnel onder het Suezkanaal in Egypte. Het is al de tweede keer dat het Nederlandse advies- en ingenieursbureau mag helpen bij de aanleg van een tunnel onder de belangrijke vaarroute tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee.

Het gaat dit keer om een drie kilometer lange tunnel onder het kanaal bij de plaats Suez. Het project is onderdeel van een breder meerjarig initiatief om de regio meer tot ontwikkeling te brengen en de economische groei in Egypte te stimuleren.

De tunnelbuis krijgt een diameter van 13 meter op een maximale diepte van 40 meter. Arcadis neemt het ontwerpwerk volledig voor zijn rekening. De opdrachtgever is een consortium van de Egyptische bedrijven Petrojet en Concord for Engineering and Contracting. Er worden geen financiële details naar buiten gebracht.

Directeur Gert Kroon van Arcadis Nederland is erg blij met de klus. Hij benadrukt dat zijn bedrijf bij de Ismaïlia Road Tunnel al heeft laten zien goed werk te kunnen leveren in Egypte. ,,Er lag een enorme tijdsdruk op de bouw van die eerste tunnel en wij wisten snel een robuust ontwerp aan te leveren.''