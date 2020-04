ASMI leverde solide resultaten in eerste kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 715

ALMERE (AFN) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft naar eigen zeggen een solide eerste kwartaal achter de rug. De gevolgen van de corona-uitbraak voor het bedrijf bleven beperkt en zowel omzet als nieuwe orders zaten aan de bovenkant van de uitgesproken verwachting. Ook in het tweede kwartaal verwacht het bedrijf weinig problemen, al zijn er iets meer onzekerheden door de coronapandemie.

ASMI zette in de eerste drie maanden van dit jaar 325,1 miljoen euro om. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van de voorgaande periode, als een eenmalige bate uit een schikking in die periode niet wordt meegeteld. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 lag de omzet echter een derde hoger. ASMI verzekerde zich van 333,5 miljoen euro aan nieuwe orders, wat meer was dan waarop het bedrijf zelf had gerekend. Onder de streep hield ASMI 74,1 miljoen euro over.

Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro. Dat is een ruimere marge dan ASMI eerder gaf. Die verandering wijt het bedrijf aan de onzekerheden rond de corona-uitbraak. ASMI denkt in het lopende kwartaal tussen de 280 miljoen en 310 miljoen euro aan nieuwe opdrachten binnen te halen.

Een prognose voor het hele jaar geven is volgens ASMI in de huidige omstandigheden niet mogelijk. Wel denkt het bedrijf met een stevig orderboek aan de tweede jaarhelft te kunnen beginnen. Ook herhaalde ASMI dat het er financieel prima voor staat. Eind maart had het bedrijf een kleine 530 miljoen euro in kas.