'Vopak en Flow Traders in focus op Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting met verlies openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te beginnen. De aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkelingen op de oliemarkt, nadat de prijs van Amerikaanse olie maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief werd. Op het Damrak openden onder meer beursintermediair Flow Traders en tankopslagbedrijf Vopak de boeken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie, uitgaande van zogeheten termijncontracten voor de maand mei, kelderde maandag met ruim 264 procent tot min 29,75 dollar. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betaalden om olie af te nemen.

Dinsdag keerde de olieprijs weer terug naar positief terrein nadat de Amerikaanse regering liet weten de nationale oliereserve met maximaal 75 miljoen vaten aan te willen vullen. Een vat Amerikaanse olie kostte 104 procent meer op 1,42 dollar. Het contract voor levering in mei loopt dinsdag af. De prijs van een vat Amerikaanse olie voor levering in juni steeg 4,8 procent tot 21,41 dollar. Brentolie, dat eerder al is overgestapt naar het juni-contract, werd 1,1 procent goedkoper op 25,30 dollar per vat.

Verwachting

Op het Damrak verklaarde tankopslagbedrijf Vopak te verwachten dat zijn opslagtanks voor olie de komende tijd voller zullen raken door de scherp gedaalde olieprijzen. Door het grote aanbod op de oliemarkt is er veel vraag naar opslagcapaciteit terwijl handelaren ook olie opslaan in afwachting van hogere prijzen. Vopak meldde verder dat de impact van het coronavirus op de activiteiten tot dusver beperkt is.

Flow Traders zag de nettowinst in het eerste kwartaal bijna veertien keer zo hoog uitvallen als in dezelfde periode vorig jaar. De beursintermediair, die zijn inkomsten vooral uit handelsactiviteit op de beurzen haalt, profiteerde daarbij van de grote onrust op de financiële markten door de coronacrisis.

Negatieve impact

Adyen kwam eveneens met een handelsupdate. De betalingsverwerker zag in het eerste kwartaal een negatieve impact van de coronapandemie op zijn volumes. Het bedrijf, dat de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, registreerde vanaf midden maart een sterke terugloop in het aantal verwerkte transacties.

Ook Pharming staat in de schijnwerpers. De biotechnoloog meldde bemoedigende resultaten met zijn geneesmiddel Ruconest tegen de ziekte Covid-19, die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Resultaten uit tests onder vijf patiënten zijn aanleiding voor een groter opgezet onderzoek naar de werking van het medicijn tegen het longvirus.

Jaarcijfers

Alumexx en Kardan kwamen nog met jaarcijfers. De producent van aluminium ladders Alumexx wist zijn resultaten in 2019 duidelijk te verbeteren. Het bedrijf is naar eigen zeggen ook goed begonnen aan 2020. Maar in maart sloeg het beeld om door de coronacrisis. De Israëlische investeerder Kardan leed vorig jaar meer verlies dan een jaar eerder.

De euro was 1,0841 dollar waard, tegen 1,0873 dollar een dag eerder.