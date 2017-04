Commissaris Boersma weg bij PostNL en Avantiu

Gepubliceerd op | Views: 950

DEN HAAG (AFN) - Michiel Boersma treedt terug als voorzitter van de raad van commissarissen van PostNL en Avantium. Boersma vertrekt om persoonlijke redenen, zo blijkt vrijdag uit verklaringen van het postbedrijf en het biochemiebedrijf.

Ook bij de Telegraaf Media Groep (TMG) vervulde Boersma de rol van president-commissaris. Het mediabedrijf zei eerder al dat Boersma ziek is en dat zijn functie daar tijdelijk wordt waargenomen door Jan Nooitgedagt. Daarbij liet TMG weten dat Boersma niet terugkeert in zijn rol indien de overname van het bedrijf doorgaat.

Boersma legt zijn functie bij PostNL per 1 mei neer en zal dan worden opgevolgd door commissaris Jacques Wallage. Bij Avantium stopte Boersma al een maand eerder en is Jan van Eijck zijn vervanger.

Burgemeester

Wallage was in het verleden onder meer burgemeester van Groningen, lid van de Tweede Kamer en staatssecretaris. De raad van toezicht van PostNL gaat zich buigen over de vacature die ontstaat door het opschuiven van Wallage naar de functie van president-commissaris.

Topvrouw Herna Verhagen van PostNL wees in een reactie onder meer naar de zeer intensieve samenwerking met Boersma in de periode dat hij voorzitter was. Het Belgische Bpost toonde bijvoorbeeld in die periode grote interesse in een samengaan met zijn Nederlandse branchegenoot.