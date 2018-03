Gepubliceerd op | Views: 2.245 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers leken hun kruit droog te houden in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De nieuwe centralebankpresident Jerome Powell zal naar alle waarschijnlijkheid na sluiting van de Europese markten de rente in de Verenigde Staten verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 535,53 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 807,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot 0,4 procent. Parijs bleef vrijwel onveranderd.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was staalfabrikant ArcelorMittal met een plus van 1,3 procent. Shell won 0,2 procent. Het olie- en gasconcern handhaafde zijn verwachtingen voor de divisie Downstream, die zich bezighoudt met raffinage en verkoop van olieproducten. Grootste daler was verf- en chemieconcern AkzoNobel met een min van 0,7 procent.

MidKap

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI aan kop met een winst van meer dan 2 procent. Hekkensluiter was metalengroep AMG met een verlies van 1,9 procent. Refresco klom 0,4 procent. De Franse investeerder PAI Partners en British Columbia Investment Management hebben hun bod op de bottelaar gestand gedaan.

Ubisoft dikte meer dan 3 procent aan in Parijs. Het Franse mediabedrijf Vivendi (plus 1,3 procent) heeft zijn belang van 27 procent in de Franse computerspelletjesmaker voor ruim 2 miljard euro verkocht aan oprichtersfamilie Guillemot. Daarmee is definitief een einde gekomen aan speculaties dat Vivendi de onderneming zou willen inlijven.

Frankrijk

Het Franse modehuis Hermès, vooral bekend van de zijden sjaaltjes en de Kelly- en Birkin-tassen, won ruim 3 procent na goed ontvangen resultaten. In Frankfurt steeg HelloFresh 5,7 procent. De bezorger van maaltijdpakketten leed afgelopen jaar minder verlies en verwacht dit jaar voor het eerst winstgevend te worden.

BMW klom 0,5 procent. Het Duitse autoconcern denkt dat de winst dit jaar op peil zal blijven na het recordresultaat vorig jaar, ondanks hoge investeringen in nieuwe modellen en elektrische auto's.

De euro was 1,2285 dollar waard, vergeleken met 1,2266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 64,22 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder, op 68,21 dollar per vat.