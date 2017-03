Bottelaar Coca-Cola blijft op koers

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: levensmiddelen

LONDEN (AFN) - Coca-Cola European Partners (CCEP) ligt op koers om aan zijn besparingsdoelen voor 2019 te voldoen en houdt vast aan de winstverwachting voor dit jaar. Dat maakte het mede in Amsterdam genoteerde fusiebedrijf van cola-bottelaars dinsdag bekend.

CCEP ontstond begin vorig jaar uit een fusie van bottelaars Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners en Coca-Cola Erfrischungsgetränke. Het bedrijf boekte in 2016 een omzet van 9,1 miljard euro, of 10,9 miljard euro als de opbrengsten van de onderdelen voor het hele jaar aan CCEP worden toegerekend. Op die pro-formabasis zakten de opbrengsten met 1,5 procent. De winst per aandeel steeg op die basis met 13 procent naar 1,92 euro.

CCEP verwacht medio 2019 voor 315 tot 340 miljoen euro aan besparingen te realiseren door de fusie. Verder hield het bedrijf vast aan de verwachting dat de winst per aandeel dit jaar met bijna 10 procent (high single digit) zal groeien, in vergelijking met het pro-formaresultaat van 2016 en gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten.