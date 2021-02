Minder strenge coronaregels voor truckers vanuit Groot-Brittannië

LONDEN (ANP/RTR) - Vrachtwagenchauffeurs die naar Frankrijk gaan na een verblijf van minder dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk, hoeven geen negatieve coronatest meer te overleggen. De Britse transportminister Grant Shapps maakte dat via Twitter bekend. De regelwijziging gaat zondag om middernacht in.

In december eiste Frankrijk dat truckers die in het Verenigd Koninkrijk waren geweest getest werden op het coronavirus. Dat deed het land nadat de Britten een gemuteerde variant van het virus hadden ontdekt. Met de tests moest de verspreiding van die virusvariant worden geremd.

Shapps laat weten de versoepeling met Frankrijk overeen te zijn gekomen. Daarmee moet het voor vrachtwagenchauffeurs weer wat makkelijker worden om vracht van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren.