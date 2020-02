Wall Street opent in het rood

Gepubliceerd op | Views: 40

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Daarmee zet Wall Street de dalende lijn van een dag eerder voort. Het sentiment wordt opnieuw gedrukt door de zorgen over het nieuwe coronavirus en de economische gevolgen van de aanhoudende uitbraak. Verder gaat de aandacht van beleggers uit naar onder meer bedrijfsresultaten zoals die van tractorbouwer Deere.

De Dow-Jonesindex leverde in de eerste handelsminuten 0,4 procent in tot 29.112 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor ook 0,4 procent en stond op 3358 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,7 procent omlaag tot 9679 punten.

Het aantal besmettingen en doden in China als gevolg van het Wuhan-virus is weer opgelopen, terwijl ook elders zoals in Zuid-Korea meer mensen besmet raken. Uit Japan kwamen tegenvallende cijfers over de economische activiteit, waaruit bleek dat het virus een negatieve impact heeft op de Japanse economie.

Coca-Cola

Frisdrankproducent Coca-Cola (min 0,3 procent) verwacht dat de impact van het virus de resultaten in het eerste kwartaal zal raken, met onder meer een lager verkoopvolume. De prognoses voor het gehele jaar worden nog steeds gehandhaafd. China is de op twee na grootste markt voor Coca-Cola als het gaat om verkoophoeveelheden.

De fabrikant van landbouwmachines Deere is minder somber over de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Nu de twee grootmachten een gedeeltelijk handelsakkoord hebben gesloten, zien Amerikaanse boeren volgens Deere de toekomst met iets meer vertrouwen tegemoet. De cijfers waren beter dan verwacht en Deere werd 7,5 procent hoger gezet.

Cloudopslagdienst Dropbox dikte 22 procent aan na het openen van de boeken. Maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit (min 0,5 procent), die wordt overgenomen door techreus Google, zag de omzet dalen. Ook leed het bedrijf verlies.