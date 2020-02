Gepubliceerd op | Views: 385 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in februari minder sterk gekrompen dan een maand eerder. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op een stand van 49,1 tegen 47,9 in januari. Economen hadden in doorsnee een daling naar 47,4 verwacht. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De index voor de dienstensector in de eurozone noteerde een niveau van 52,8 tegen 52,5 een maand eerder. De samengestelde graadmeter kwam uit op een stand van 51,6 tegen 51,3 in januari.

Britse industrie

Markit liet weten dat de krimp in de Duitse industrie minder sterk was deze maand. In Frankrijk was daarentegen sprake van onverwachte krimp van de industriële bedrijvigheid.

De index voor de Britse industrie liet voor februari een voorlopige stand van 51,9 zien, tegen 50 in januari. Economen hadden in doorsnee een daling tot 49,7 verwacht. De graadmeter voor de Britse dienstensector zakte naar 53,3 van 53,9 een maand eerder.

ING-econoom Bert Colijn zegt dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus een risico vormt voor het voorzichtige herstel in de industrie van de eurozone. Er zijn volgens hem al vroege tekenen te zien dat het virus de Europese industrie raakt, bijvoorbeeld door langere leveringstijden van producten uit China. Waarschijnlijk zal dit in maart doorzetten, denkt hij.