'RELX in lijn met verwachtingen'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten en ook de vooruitzichten van informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX waren goeddeels als verwacht. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over de onderneming. Wel wijzen ze in het bijzonder op de gemengde vooruitzichten voor de divisies Scientific, Technical & Medical (STM) en Exhibitions.

Volgens KBC was er weinig nieuws onder de zon gelet op de omzet en het bedrijfsresultaat. Hetzelfde gold voor de aangepaste winst per aandeel, het voorgestelde dividend en de algemene vooruitzichten.

Toch wijst de Belgische bank op de opmerking over Exhibitions. Door de aanstaande Olympische Spelen in Tokio volgend jaar zal er tijdelijk sprake zijn van capaciteitsproblemen, hetgeen de groei van de divisie in de weg kan zitten. De onderliggende omzetgroei voor Exhibitions was de voorbije periode beter dan voorzien, wat volgens KBC duidt op de goede trend in ,,B2B-marketinguitgaven en bedrijfsinvesteringen".

Groei

De autonome groei van STM was volgens KBC enigszins ,,gematigd" ten opzichte van de eerste helft van 2018. Volgens de kenners waren de gedrukte boekverkopenniveau's ,,historisch laag". De terugloop in print ging volgens KBC ook iets harder dan voorzien.

KBC handhaafde zijn hold-advies op RELX met een koersdoel van 18,20 euro. Liberum sprak van solide cijfers, die voor een heel groot deel volgens de verwachtingen uitkwamen. De marktvorsers hanteren een koop-advies op het aandeel.

RELX noteerde donderdag op Beursplein 5 omstreeks 11.15 uur 2,8 procent hoger op 19,92 euro. Daarmee was het aandeel de grootste stijger in de hoofdindex.