KAAPSTAD (AFN) - Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers gaat 22 miljoen aandelen in techinvesteerder Prosus van de hand doen. Dat staat gelijk aan ongeveer 1,4 procent van alle aandelen in het aan de Amsterdamse beurs genoteerde fonds. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf doet dat via een versneld bookbuildproces.

Prosus bracht techdochter Naspers afgelopen najaar naar de beurs, maar hield toen 73,8 procent van alle aandelen in handen. De Zuid-Afrikanen verkleinen dat naar ongeveer 72,5 procent.

Het aandeel Prosus sloot dinsdag op een koers van 70,87. Bij die prijs zou het te verkopen belang ruim 1,5 miljard euro waard zijn.