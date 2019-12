Britse regering wint brexitstemming in Lagerhuis

Nu Boris veel steviger in zijn schoenen staat , kan hij een heel ander deal maken. desnoods nodeal.

De EEG was een mooie ontwikkeling met controle over Duitsland en minimale handels administratie en tax tussen de leden, geen punt.



Maar een EU imperium waar we allemaal in opgeslokt worden, zonder een oorlog is waanzin.

Zulke overeenkomsten zijn nooit in de historie voorgekomen, het was altijd afscheidingen en zelfstandigheid, zelfs België wilde vrij van Nederland.