Unibail klaar met verkoop gebouwen Warschau

PARIJS (AFN) - Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield heeft de verkoop van de Skylight- en Lumen-kantoorgebouwen in de Poolse hoofdstad Warschau afgerond. Met de deal met branchegenoot Globalworth Poland is in totaal een bedrag van 190 miljoen euro gemoeid.

De gebouwen liggen in het centrale zakendistrict van Warschau en hebben een verhuurbaar oppervlakte van 45.500 vierkante meter. De verkoop werd al in oktober aangekondigd en maakt onderdeel uit van het desinvesteringsprogramma van Unibail van 3 miljard euro. Sinds 30 juni dit jaar heeft het bedrijf al tien bezittingen verkocht, goed voor een totaalbedrag van 2 miljard euro.