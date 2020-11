Pfizer en BioNTech vragen goedkeuring voor coronavaccin

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech staan op het punt om goedkeuring te vragen voor hun coronavaccin. De aanvraag zal volgens de bedrijven vrijdag nog naar de autoriteiten in de VS worden gestuurd.

Volgens de indieners kunnen de medicijnautoriteiten in de VS gebruik maken van een versnelde procedure omdat het om een noodsituatie gaat. Daarmee zou het vaccin voor de jaarwisseling al in de VS beschikbaar kunnen zijn.

Het vaccin zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van Covid-19.