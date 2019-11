Fugro krijgt klus in Golf van Mexico

Gepubliceerd op | Views: 585

LEIDSCHENDAM (AFN) - Fugro gaat via zijn deelneming in Seabed Geosolutions waarschijnlijk aan de slag in de Golf van Mexico. Welk bedrag met de intentieverklaring voor een niet genoemde "grote speler in de energiesector" is gemoeid is niet bekendgemaakt door de bodemonderzoeker.

De werkzaamheden vinden plaats op een diepte van 2000 meter en beginnen ergens in de komende maanden. Het werk duurt drie maanden en in de verklaring is een optie opgenomen voor aanvullende werkzaamheden.