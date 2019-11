Amerikaans Avery koopt RFID-divisie Smartrac

Gepubliceerd op | Views: 367

AMSTERDAM (AFN) - Het Amerikaanse concern Avery Dennison neemt het onderdeel van het Nederlandse Smartrac voor RFID Inlay over. Het gaat dan bijvoorbeeld om RFID-tags die gebruikt in winkels, onder meer om snel producten in magazijnen te vinden en inzicht te houden in voorraden.

Met de overname is een bedrag gemoeid van 225 miljoen euro. De RFID-divisie van het in Amsterdam gevestigde Smartrac was vorig jaar goed voor een wereldwijde omzet van 125 miljoen euro en circa negenhonderd werknemers. Smartrac heeft productiefaciliteiten in Duitsland, Maleisië, China en de Verenigde Staten.

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Nedap houdt zich ook bezig met RFID-producten.