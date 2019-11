'Positieve ontwikkeling bij Boskalis'

Gepubliceerd op | Views: 616

AMSTERDAM (AFN) - De verschillende opdrachten voor zwaar zeetransport die Boskalis heeft binnengesleept zijn positief en geven aan dat de vooruitzichten in die sector aan het verbeteren zijn. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het nieuws.

De orders hebben een gezamenlijke waarde van circa 120 miljoen dollar. Het merendeel van de projecten zal naar verwachting in 2021 en 2022 worden uitgevoerd. Volgens KBC liet Boskalis zich in de handelsupdate over het derde kwartaal al positiever uit over zwaar zeetransport. De Belgische bank stelt wel dat het herstel nog steeds broos is en wordt beïnvloed door macro-economische omstandigheden. KBC hanteert een accumulate-advies voor Boskalis, met een koersdoel van 22 euro.

ING sprak eveneens van gunstig nieuws voor Boskalis, met uitbreiding van de orderportefeuille bij zwaar zeetransport. De bank heeft een buy-advies en een koersdoel van 26,25 euro voor de onderneming.

Het aandeel Boskalis noteerde woensdag omstreeks 09.35 uur licht hoger op 21,14 euro.