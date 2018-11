Gepubliceerd op | Views: 2.090

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting lager openen. De negatieve stemming op Wall Street en de Aziatische markten lijkt daarmee te worden voortgezet.

De Europese toeleveranciers van Apple zullen mogelijk onder druk staan na het zware koersverlies van de Amerikaanse techreus. De iPhonemaker verloor 4 procent in New York na nieuwe berichten over een mogelijke tegenvallende vraag naar de nieuwe smartphones van het bedrijf.

Aan het brexit-front heeft de Britse regering toegezegd economische voorspellingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te publiceren voor de definitieve stemming over het akkoord. Het gaat om een vergelijking van drie scenario's: een Brits vertrek met het huidige principeakkoord over de brexit, het afblazen van de brexit en een Britse uittreding zonder deal.

Lucas Bols

Op het Damrak opende Lucas Bols de boeken. De drankenproducent heeft in Nederland het afgelopen halfjaar minder jenever en vieux aan de man gebracht en zag de nettowinst met bijna een tiende terugvallen. Ook had het bedrijf in de zes maanden van april tot en met september last van tijdelijke invoerrestricties in West-Afrika.

Envipco kwam maandag na de slotbel met resultaten. De maker van statiegeldsystemen behaalde in de eerste negen maanden van het jaar fors meer winst dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 6,1 procent tot 27 miljoen euro.

Accell

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot tot 18,8 procent. Pon kocht maandag op de beurs 45.818 aandelen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent. De leiding van Accell heeft aangegeven te willen praten met Pon.

De Europese beurzen sloten maandag in het rood. De AEX-index zakte 0,7 procent tot 518,90 punten en de MidKap daalde 1,2 procent tot 703,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,9 procent omlaag. Londen zakte 0,1 procent. Wall Street ging flink omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent lager op 25.017,44 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde 3 procent in.

De euro was 1,1453 dollar waard, tegen 1,1448 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 56,91 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,7 procent tot 66,32 dollar per vat.