Indiase tak Unilever toont tekenen van herstel na crisisdip

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - De Indiase tak van Unilever heeft de voorbije maanden geprofiteerd van de aantrekkende vraag naar persoonlijke verzorgingsmiddelen. De grootste producent van verzorgingsmiddelen in Azië, naar marktwaarde, zag de omzet in het derde kwartaal van dit jaar met 16 procent stijgen, na een ongekende krimp een kwartaal eerder.

Hindustan Unilever noteerde een omzet van 112,8 miljard roepies (1,3 miljard euro). Dat betekende de grootste stijging sinds december 2011. De winst steeg met bijna 9 procent tot ruim 20 miljard roepies. Met name op het platteland trokken de verkopen stevig aan.

Net als in andere grote economieën is ook in India sprake van een herstel van de vraag bij consumenten. Dat gold eerder ook in de VS en China. Naast de groei op eigen kracht, profiteerde het onderdeel ook van de integratie van de eerder overgenomen consumententak van GlaxoSmithKline eerder dit jaar.