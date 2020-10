'Taxidienst Didi wil naar beurs in Hongkong'

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese taxidienst Didi Chuxing werkt aan plannen om volgend jaar naar de beurs in Hongkong te gaan, waarbij een waardering aan het bedrijf zou worden toegekend van ruim 60 miljard dollar. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Naar verluidt geeft de Chinese tegenhanger van het Amerikaanse Uber Technologies de voorkeur aan Hongkong boven een beursgang in New York, vanwege de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Didi voert nu gesprekken met zakenbankiers over de voorbereidingen voor de gang naar de aandelenmarkt, zeggen de ingewijden.

Didi verklaarde tegen Reuters dat de beursplannen niet definitief zijn en spreekt van marktgeruchten. Tot de investeerders van de taxidienst behoren het Japanse SoftBank en de Chinese internetbedrijven Tencent en Alibaba. Het in 2012 opgerichte Didi zou al jaren een beursgang overwegen.