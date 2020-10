ABN AMRO wil Mariken Tannemaat als commissaris

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO wil Mariken Tannemaat benoemen als commissaris. Daarvoor roept de bank een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen. Die zal worden gehouden op 15 december.

Tannemaat was eerder innovatiedirecteur bij vermogensbeheerder Robeco. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de digitalisering van klantcontacten. Verder werkte ze voor NN Group en ING. President-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO prijst in een toelichting haar ervaring en kennis van de impact van bestaande en opkomende technologieën op consumenten, ondernemingen en bedrijfsmodellen.

ABN AMRO had in april reeds laten weten dat er een vacature was voor een nieuw lid van de raad van commissarissen. De voordracht van Tannemaat is al goedgekeurd door de Europese Centrale Bank (ECB).