Gepubliceerd op | Views: 743

PARIJS (AFN) - Bij de Europese winkelcentra die beheerd worden door vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield wordt meer uitgegeven in de winkels. Dat zegt topman Christophe Cuvillier in een interview met de Franse krant Les Échos.

De uitgaven in de centra dikten in de eerste zes maanden van het jaar met 5 procent aan, aldus de bestuurder. Hij wijst daarbij op de toenemende trend in de sector, waarbij centra met zowel goedkope supermarkten als "premium merken" het goed doen.