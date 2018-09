'Vlak begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.155

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt donderdag vrijwel vlak te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen beginnen. Op het Damrak kwamen optiekketen GrandVision en financieel dienstverlener Intertrust met updates, voorafgaand aan investeerdersbijeenkomsten.

GrandVision liet weten harder te groeien in het derde kwartaal dan in de eerste helft van dit jaar. Met name in Noord- en Zuid-Amerika en Azië was sprake van een sterke vergelijkbare groei, net als in Oost-Europa en Duitsland. Het moederconcern van Pearle en EyeWish verwacht verder een sterk einde van het jaar en handhaafde de financiële doelstellingen. Ook wil het bedrijf de komende jaren verder groeien door overnames en fusies.

Intertrust kondigde aan opnieuw te kijken naar ,,gedisciplineerde" overnames. De Verenigde Staten en Azië worden daarbij gezien als belangrijkste regio's. Het bedrijf is ook begonnen met een verkenning naar het gebruik van gedeelde diensten voor sommige van zijn kernactiviteiten. Verder rekent Intertrust op een groei van de aangepaste winstmarge (ebita) naar meer dan 38 procent in 2021 van minimaal 36 procent in 2019.

TomTom

Ook TomTom blijft in de schijnwerpers staan. Topman Harold Goddijn vindt de deal die klanten van de navigatiedienstverlener hebben gesloten met concurrent Google een 'wake-up call' voor de sector. Volgens hem proberen grote techreuzen als Google de autosector te controleren. TomTom kreeg dinsdag en woensdag klappen op de beurs door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google.

HeadFirst Source Group kwam met cijfers. De arbeidsbemiddelaar is in het eerste halfjaar van 2018 verder gegroeid en ligt naar eigen zeggen op koers om de doelstellingen voor 2018 te halen. Eind vorige maand werd bekend dat HeadFirst voor bijna 95 procent in handen is gekomen van de Nederlandse investeerder Beryllium. De nieuwe eigenaar is van plan het bedrijf van de beurs te halen.

Euro

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index bleef vrijwel ongewijzigd op 543,07 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 781,75 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Ook Wall Street ging overwegend licht vooruit..

De euro was 1,1684 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 71,72 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 79,66 dollar per vat.