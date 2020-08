Chinese webwinkelreus Alibaba maakt weer flinke groei door

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: China

HANGZHOU (AFN/BOOMBERG) - De Chinese webwinkelreus Alibaba heeft afgelopen kwartaal weer een flinke groei doorgemaakt, na een lastig begin van het jaar door de uitbraak van het coronavirus in China. De Chinese tegenhanger van het Amerikaanse Amazon wist zijn verkopen met meer dan een derde op te voeren en de winst verdubbelde ruimschoots.

Er ging een omzet in de boeken van 21,8 miljard dollar. Daarvan bleef onder de streep 6,6 miljard dollar over. Alibaba presteerde hiermee beduidend beter dan analisten hadden voorzien. De e-commercegigant profiteert van een geleidelijke stijging van de consumentenbestedingen in China, waar de economie opkrabbelt.

Alibaba en zijn naaste rivaal JD.com zetten ook al weer recordverkopen neer tijdens een winkelevenement in juni dit jaar. Toen werden veel Chinezen met forse kortingen verleid tot het doen van aankopen die ze eerder hadden uitgesteld tijdens lockdown in het Aziatische land.

In de eerste drie maanden van 2020 groeide Alibaba nog beduidend langzamer dan in de periodes ervoor. De coronavirusmaatregelen zorgden toen wel voor meer omzet bij de clouddiensten van het techbedrijf omdat meer mensen thuis moesten werken.

Alibaba heeft recent weer te maken gekregen met nieuwe moeilijkheden. President Donald Trump zei onlangs in de Verenigde Staten een verbod op Alibaba te willen. Eerder deze week probeerde de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross die opmerkingen weer wat te sussen. Alibaba zou volgens hem voorlopig met rust gelaten worden, aangezien Washington de handen nog veel heeft aan het aanpakken van de van spionage verdachte maker van netwerkapparatuur Huawei en TikTok. Die populaire filmpjesapp zou te veel data van zijn gebruikers verzamelen en Amerikaanse politici zijn bang dat die gegevens zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen.