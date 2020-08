'Liquiditeitspositie BAM momenteel sterk'

Gepubliceerd op | Views: 910

AMSTERDAM (AFN) - Het gerapporteerde verlies van bouwer BAM van bijna 235 miljoen euro valt wat hoger uit dan geraamd. Dat oordelen kenners van ING in een reactie op de cijfers. Daarbij wordt ook direct gemeld dat de liquiditeitspositie van het bedrijf momenteel sterk is.

ING wijst naar de eerdere winstwaarschuwing waar BAM meer kwam begin juli. Het gecorrigeerde verlies van 134 miljoen euro past in de bandbreedte van min 130 miljoen tot min 150 miljoen euro die BAM eerder meldde. Volgens ING is het zaak voor BAM om de balans op orde te krijgen. Daarvoor is het wachten op het aantreden van Ruud Joosten als nieuwe topman, die dan ook een strategisch plan zal opstellen.

ING handhaaft zijn hold-advies op BAM, met een koersdoel van 1,50 euro. Het aandeel van de bouwer noteerde donderdag na een half uur handelen 0,3 procent lager op 1,29 euro.