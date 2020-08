Betaalbedrijf Adyen profiteert van problemen Wirecard

Gepubliceerd op | Views: 1.040

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Betaalbedrijf Adyen heeft in Azië klanten gewonnen door de problemen bij de Duitse branchegenoot Wirecard. Dat meldde financieel directeur Ingo Uytdehaage in een toelichting op de halfjaarcijfers van het AEX-fonds. Het bedrijf profiteerde verder van de grote toename van het online winkelen, mede door de coronacrisis

Adyen zette een omzet van 279,9 miljoen euro in de boeken. Dat resultaat was meer dan de 276 miljoen euro die na de tweede helft van 2019 werd verdiend. In vergelijking met de eerste helft van 2019 stegen de opbrengsten met 27 procent. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 140,9 miljoen euro, wat op jaarbasis een stijging met 12 procent was. De marge op het bedrijfsresultaat kwam uit op 50 procent.

He schandaal dat concurrent Wirecard heeft geteisterd, bleek een een duwtje in de rug in het voordeel van Adyen. Detailhandelaren zochten na de ineenstorting van het Duitse betaalbedrijf naar alternatieven. Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op balans en kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis.

Volgens financieel directeur Ingo Uytdehaage heeft het Wirecard-schandaal het vertrouwen in de sector geen goed gedaan. Vooral klanten in Azië maakten nu de overstap naar Adyen, verduidelijkt hij. Er wordt ook nog met andere potentiële klanten gepraat. Namen noemde Uytdehaage niet.

De betalingssystemen van Adyen worden gebruikt door tal van grote bedrijven in de wereld. Zo haalde Adyen vorig jaar de Chinese webwinkelgigant Alibaba binnen als klant. Eerder gingen bedrijven als Facebook, Spotify, Uber en Netflix al in zee met Adyen. Recent werden ook weer nieuwe deals aangekondigd. Adyen liet bijvoorbeeld weten zijn samenwerking met Zalando verder uit te breiden. Daarnaast is Amazon Pay als betaalmethode toegevoegd aan het platform van Adyen.