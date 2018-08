'Tesla weer in schijnwerpers op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.473

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen maandag naar verwachting met kleine winsten aan de nieuwe handelsweek beginnen. Beleggers zijn goedgemutst door de wegebbende handelsspanningen tussen de VS en China. Automaker Tesla blijft de gemoederen bezighouden, na de inmiddels beruchte tweets van topman Elon Musk. De agenda is maandag leeg.

Vertegenwoordigers van China en de VS praten dinsdag over een mogelijke oplossing voor het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal werken de onderhandelaars aan een plan om de handelsoorlog voor november op te lossen. De handelshoop zorgde maandag ook al voor een positief sentiment op Europese beurzen.

Het aandeel Tesla levert naar verwachting verder aan waarde in. Het Saudisch staatsinvesteringsfonds PIF, dat bereid zou zijn geld te steken in de plannen van Musk om Tesla van de beurs te halen, voert naar verluidt ook gesprekken over een investering in Lucid, in potentie een grote rivaal van Tesla. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is ondertussen bezig met een onderzoek naar de berichten van Musk. Analisten van JPMorgan Chase sneden stevig in het koersdoel van de maker van elektrische auto's.

PepsiCo

Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo maakte bekend het Israëlische frisdrankenbedrijf SodaStream over te nemen. De deal heeft een waarde van 3,2 miljard dollar. De transactie moet nog worden goedgekeurd door onder meer de aandeelhouders en zal naar verwachting in januari volgend jaar afgerond worden. SodaStream heeft ook een notering in New York.

Cosmeticamerk Estée Lauder opende de boeken. De huidverzorgings-, make-up- en parfumdivisies groeiden flink, de haarverzorgingstak bleef wat achter. Voor volgend jaar verwacht Estée Lauder verdere groei. Wel wordt een al aangekondigde reorganisatie duurder dan eerder gepland.

Tyson Foods

Vleesverwerker Tyson Foods maakte bekend leverancier aan de groothandel Keystone over te nemen. Olie- en gasbedrijf ConocoPhillips trof een regeling met PDVSA. Het Venezolaanse staatsoliebedrijf zal uiteindelijk 2 miljard dollar betalen, omdat het eerdere afspraken met de Amerikanen niet nakwam.

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met winst. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 25.669,32 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2850,13 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,1 procent tot 7816,33 punten.