AMSTERDAM (AFN) - Randstad blijft groeien. De uitzendorganisatie heeft zijn resultaten in het tweede kwartaal verder opgekrikt. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die het uitzendconcern dinsdag voorbeurs publiceert.

De analisten verwachten in doorsnee een omzet in het tweede kwartaal van ruim 6 miljard euro, wat neerkomt op een groei op jaarbasis van zo'n 3 procent. De groei per werkdag zou op jaarbasis ruim 5 procent bedragen. De aangepaste nettowinst verbeterde naar schatting tot 200 miljoen euro, tegen dik 181 miljoen euro een jaar eerder.

De uitzender profiteert al een tijdje van de aanhoudend sterke vraag naar personeel. Randstad meldde bij zijn handelsbericht in april al dat de gang van zaken die maand wees op een doorzetting van het groeitempo uit het eerste kwartaal.

Personeel

Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in veel landen werd het wel moeilijker om personeel te vinden, maar dat is ook weer gunstig voor de prijzen. In april benadrukte Randstad ook dat de focus van het bedrijf momenteel op groei op eigen kracht ligt en dat er niet wordt gekeken naar overnames.

Analisten vonden toen de resultaten bij Monster overigens wel tegenvallen. Daar was in het eerste kwartaal sprake van een omzetdaling van 16 procent. Verder kwamen de cijfers van Randstad toen redelijk overeen met de verwachtingen.