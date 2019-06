Damrak opent in de plus

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield de rente ongewijzigd, maar zette wel de deur open voor een verlaging in de toekomst.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent in de plus op 565,94 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 784,45 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent. Londen steeg 0,4 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England.

Staalproducent ArcelorMittal voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,6 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de enige daler met een verlies van 0,1 procent. In de MidKap waren geen dalers te bekennen. Chipbedrijf Besi ging aan kop met een plus van bijna 3 procent.