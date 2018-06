Uitzendbedrijf Continu koopt concurrent MTÉNV

Gepubliceerd op | Views: 85

EINDHOVEN (AFN) - Uitzendbedrijf Continu koopt zijn kleinere branchegenoot MTÉNV. Met de overname wil de Eindhovense detacheerder zijn positie versterken in de bouw en civiele techniek, markten die Continu ook zelf bedient. Dat maakt het bedrijf bekend zonder vermelding van financiële details.

Continu, sinds 2015 onderdeel van het Belgische House of HR, boekte vorig jaar een omzet van circa 62 miljoen euro. Vanuit zijn veertien kantoren detacheert het bedrijf naar eigen zeggen dagelijks 1300 mensen. MTÉNV verzorgt uitzendwerk voor circa 250 mensen en zette in 2017 een omzet van 18 miljoen euro in de boeken.