'Wall Street gaat hogere opening tegemoet'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag met aardige plussen te gaan openen, waarmee de verliezen van een dag eerder weer deels goedgemaakt zouden worden. De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar kwartaalcijfers van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe's. Daarnaast komt de Federal Reserve later op de dag met de notulen van de meest recente beleidsvergadering.

Beleggers zullen die aantekeningen bestuderen voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde dinsdag in de Amerikaanse Senaat dat er wat hem betreft meer steunpakketten vanuit de politiek nodig zijn, al liet hij zich niet uit over omvang of timing van dergelijke pakketten. Ook herhaalde hij dat de Fed klaar blijft staan om de economie te ondersteunen.

President Donald Trump heeft overheidsinstanties de opdracht gegeven om "overbodige regels" te schrappen. Hij ondertekende een decreet met die strekking om daarmee het herstel van de economie te bevorderen. Trump zei dat de afgelopen tijd al honderden regels tijdelijk niet meer werden gehandhaafd. Hij wil dat die stappen, waar mogelijk, nu permanent worden gemaakt.

Target

Target heeft door hamsterende klanten de omzet opgevoerd. Vooral de onlineverkopen stegen hard, te midden van lockdownmaatregelen in veel delen van de Verenigde Staten. De winstgevendheid kreeg tegelijkertijd een fikse knauw. Het bedrijf had door het coronavirus hogere kosten.

Lowe's staat voorbeurs duidelijk in het groen, geholpen door meevallende verkoopcijfers. Amerikanen zijn meer klusjes in en om het huis gaan doen omdat ze door de coronacrisis thuis moeten blijven.

Johnson & Johnson

Cruisemaatschappij Royal Caribbean Cruises maakte bekend in het afgelopen kwartaal een fors verlies te hebben geleden door de coronacrisis, waardoor schepen aan de ketting werden gelegd.

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) stopt met de verkoop van babypoeder gemaakt van talk in Noord-Amerika vanwege beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kon zitten. Het talkpoeder leverde J&J veroordelingen voor miljarden dollars aan schadevergoedingen op. Het bedrijf zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.

Moderna

De stemming op Wall Street sloeg dinsdag kort voor het einde van de handelsdag om na kritische geluiden over de onderzoeksresultaten over het mogelijke coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna. De medische nieuwssite STAT News meldde dat verschillende vaccindeskundigen vinden dat Moderna niet genoeg informatie heeft verstrekt om te bepalen hoe effectief het vaccin van het bedrijf is.

De Dow-Jonesindex daalde 1,6 procent tot 24.206,86 punten. De brede S&P 500 ging 1,1 procent omlaag naar 2922,94 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 9185,11 punten.