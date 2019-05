Gepubliceerd op | Views: 651

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify doet overnames op het gebied van agriculturele verlichting. Het gaat om het Amerikaanse Once en het Duitse iLox. Er werden geen financiële details over de transacties gemeld.

Volgens Signify zijn Once en iLox marktleiders in het ontwerpen en vervaardigen van speciale verlichting voor vee. Once werd opgericht in 2009 en tekende in 2018 een overeenkomst om iLox uit Duitsland over te nemen, waardoor verkoop- en servicemogelijkheden buiten de Verenigde Staten werden toegevoegd.

De transacties worden naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond.